نجم إسباني يرشح لاعبًا ليبيًا لأكبر جائزة في الدوري الأميركي

المحترف الدولي الليبي إسماعيل التاجوري، يحتفل بأحد أهدافه مع فريق نيو يورك سيتي (الإنترنت)

كشف الصحفي الأسباني جيم أوخيدا، الكاتب في صحيفة Sphera Sports الإسبانية، عن ترشح المحترف الدولي الليبي إسماعيل التاجوري، نجم وهداف فريق نيويروك سيتي، لجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم عن العام 2018 .

وكتب نجم الصحافة الكروية في إسبانيا، أوخيدا، في بوست على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «بالنظر إلى الموسم الجاري، اللاعب الليبي إسماعيل التاجوري قد يكون في قائمة المرشحين للفوز بجائزه «أفضل لاعب شاب» في الدوري الأميركي «MLS» في 2018».

وتابع :«ربما أقول إن الليبي الدولي المحترف في صفوف نيويورك سيتي هو الأفضل في مدينه نيويورك هذا العام».

