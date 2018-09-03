موقف نهائي للهوني وبن علي والمصراتي من مواجهة جنوب أفريقيا

محترفوا المنتخب الليبي، المعتصم بالله المصراتي وأحمد بن على وحمدو الهوني (بوابة الوسط)

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، اليوم، وصول الثلاثي المحترف في أوروبا، للانخراط سريعًا في تدريبات الفريق بجوهانسبيرغ، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في الثالثة من بعد ظهر الثامن من سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون 2019.

ويصل اليوم كل من،: حمدو الهوني، لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي والمعتصم بالله المصراتي، لاعب فيتوريا غيماريش «B»، وأحمد بن على، لاعب كروتوني الإيطالي سيصلون اليوم الاثنين إلى جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا للالتحاق ببعثة المنتخب التي وصلت مساء أمس، قادمة من معسكرها الذي أقيم لأسبوع بالقاهرة.

وحرصت بعثة المنتخب الوطني على الوصول في وقت مبكر إلى جنوب أفريقيا، حتى يعتاد الفريق على أجواء بلد المنافس، قبل أن يغادر جوهانسبيرغ بعد غدٍ الأربعاء إلى مدينة ديربان حيث ملعب المواجهة.

ويخوض المنتخب الليبي تحديًا كبيرًا في مواجهته بحنوب أفريقيا، من أجل المحافظة على صدارة المجموعة التي يحتلها برصيد 3 نقاط من الفوز في الجولة الأولى على سيشل 5 / 1، بينما يحتل منتخب الأولاد المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على نيجيريا بهدفين.

