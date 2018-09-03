قرار هام يصدر لصالح أبي الأشهر خلال ساعات

من تدريبات فريق الكرة الأول بأبي الأشهر (صفحة أبي الأشهر)

ينتظر نادي أبي الأشهر، صدور قرار من مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، يعلن فيه بقاء أبي الأشهر ضمن أندية الدوري الممتاز لكرة القدم.

وصوت المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة صوت في اجتماعه أمس، لصالح بقاء أبي الأشهر في الدوري الممتاز، وفقًا للتوصيات التي قدمتها اللجنة المكلفة بدراسة موقف فريق أبي الأشهر من الدوري الممتاز.

وحسب وسائل إعلامية محلية، سيأتي بقاء أبي الأشهر في الممتاز، مقابل سحب القضية التي رفعها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» متهمًا الاتحاد بارتكابه عددًا من المخالفات التنظيمية والفنية.

وسبق و أن طالب «الفيفا» من اتحاد الكرة الليبي في رسالته أمس، بالإبقاء على نادي أبي الأشهر في الدوري الممتاز، وإلغاء قرار هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.

