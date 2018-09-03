رابطة مشجعات النصر تعلن عن نفسها وسط ضوابط المجتمع الليبي

مشجعات نادي النصر الليبي (فيسبوك)

أطلقت المشجعة النصراوية إيمان المغربي «إيمو» دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإنشاء رابطة مشجعات نادي النصر العريق بمدينة بنغازي لتلقى الدعوة استجابة وصدى.

من جانبها قالت إيمان في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، الإثنين «تم تأسيس الرابطة دعما لروح التعاون وعشقنا الكبير لنادي النصر، وأيضا من أجل الوقوف إلى جانب نادي النصر العريق بشكل رسمي، وذلك من أجل دعمه ماديا ومعنويا، ونتمنى التوفيق وأن نبقى دائما تحت غطاء المؤسسة الغالية».

وأضافت «الرابطة هي الأولى منذ تأسيس النادي، وقريبا سيكون هناك إعلان رسمي بشأن اعتماد الرابطة من قبل مجلس إدارة نادي النصر، وفي الحقيقة تحصلنا على دعم قوي من جمهور النصر العريق من أجل الموافقة على طلب الاعتماد».

وأكملت «بالتأكيد هناك العديد من الروابط وأولها رابطة مشجعات الأهلي طرابلس، وهي أول رابطة للمشجعات تم تأسيسها، ثم ظهرت رابطة مشجعات الاتحاد، وعلمنا بأنه ستكون هناك أيضا رابطة للأهلي بنغازي، وستكون هناك أربع روابط من الأندية اثنان ديربي بنغازي، واثنان ديربي طرابلس».

وأوضحت «أهداف الرابطة كثيرة ولا يمكن حصرها، لأنه في لحظة نستخرج أفكارا جديدة وأهدافا جديدة، ولكن الهدف منها إبقاء كيان النصر عاليا، والوقوف بجانب النادي من الجانب المادي خاصة أن هناك عدة مهام مع الوقت وبوحدة عضوات الرابطة سنقوم بأعمال خيرية باسم نادي النصر، وستكون لدينا حفلات في المستقبل للأطفال، وأيضا إنشاء أسواق خيرية من قبل عضوات الرابطة باسم النصر، والتبرع بما نحصده لكل محتاج».

واختتمت إيمان قائلة «حتى الآن وصل عدد العضوات إلى أربعين عضوا ولازال بريد صفحتنا يستقبل البيانات للانضمام إلينا، والأجمل من ذلك أنه في يومين فقط حصلت صفحتنا على ألف متابع هذا إنجاز يجب أن نفخر به وسيكون الانتساب مفتوحا من عمر سنة إلى 64 عاما، كما لن يكون لنا حضور في مدرجات المباريات لأن هناك جمهورا كبيرا وعريقا يوافي ذلك، واحتراما لجمهورنا سنلغي هذا من قائمة أهداف الرابطة مراعاة للعادات الاجتماعية في ليبيا».