ليبيا تستعرض أفكارها الكروية أمام الاتحادين الدولي والأفريقية في كينيا

شارك مدير الإدارة الفنية بالاتحاد العام لكرة القدم محمد الشارف في فعاليات ورشة عمل المدراء الفنيين بالاتحادات الافريقية التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وعرض محمد الشارف خلال الورشة الإثنين وأمام لجنة الاتحاد الدولي وعضو من الكاف والمديرين الفنيين بالدول المشاركة جانبا من النشاطات الأخيرة التي قامت بها الإدارة الفنية ومنها دورات المدربين الذين تم تأهيلهم للحصول على الرخصة (D).

كما استعرض خطة العمل الكاملة لإدارة الاتحاد الليبي الفنية لمدة أربع سنوات بحيث سيتولى الاتحادان الدولي والإفريقي المساعدة فيما يخص برامج التطوير على مستوى القاعدة في ليبيا.

وتناولت ورشة العمل بالنقاش تنمية وتعزيز واجبات ومسؤوليات المديرين الفنيين ودورهم الأساسي في استمرارية التخطيط للمدى البعيد وتطوير اللعبة في بلدانهم وتطوير وخلق مدربين جيدين جدد من خلال منح رخص التدريب والإشراف علي جميع الأعمال الفنية وتقييم وتنظيم الدورات للمدربين المحليين وغيرها من المواضيع المهمة ذات العلاقة.

كما شملت الورشة جوانب أخرى في فن الإدارة والتحليل الفني للمباريات والتمارين وكيفية وضع الخطوط العريضة للعمل وكيفية الإشراف والمساعدة فيما يخص التعامل مع الآخرين وغيرها من المواضيع المهمة ذات العلاقة.

وأفاد موقع اتحاد الكرة أن الورشة شاركت فيها دول: بوتسوانا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، موريشيوس، نيجيريا، أوغندا، زامبيا وزيمبابوي بالإضافة إلى مدير الإدارة الفنية بالاتحاد العام لكرة القدم محمد الشارف عن ليبيا.