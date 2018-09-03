ليبيا الثامن ومالي البطل في السلة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 03:08 مساء
منافسات السلة الليبية في بطولة أفريقيا (إنترنت)

أسدل الستار الأحد بمالي على بطولة أفريقيا لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما بتتويج البلد المستضيف مالي بكأس وذهبية البطولة بعد فوزها بصعوبة في المباراة النهائية على السنغال وبفارق سلة واحدة 78 /76.

وتوجت مصر بالميدالية البرونزية بعد فوزها على أنغولا  89/ 78، وفي المباريات الترتيبية فازت جمهورية الكونغو على رواندا 79/ 69، وتونس على ليبيا 85/ 74.
 
ليكون الترتيب النهائي للبطولة تتويج مالي بكأس البطولة والميدالية الذهبية والسنغال بالميدالية الفضية ومصر بالميدالية البرونزية ورابعا أنغولا وخامسا جمهورية الكونغو وسادسا رواندا وسابعا تونس وثامنا ليبيا وسط مشاركة 11 منتخبا افريقيًا.

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