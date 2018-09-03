170 لاعبا في دولية المنستير للشطرنج

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت الأحد بمدينة المنستير التونسية البطولة الدولية للشطرنج بمشاركة 170 لاعبا يمثلون بلدان ليبيا وفلسطين ومصر وتونس والجزائر والهند وإيران والعراق والمغرب والمجر وألمانيا وفرنسا.

البطولة مصنفة دوليا وتقام بالنظام السويسري ومن تسع جولات وزمن اللعب لكل لاعب 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة.



وستكون هناك بطولة للشطرنج الخاطف في 6 سبتمبر الجاري على أن يشارك 28 لاعبا من ليبيا في البطولة من بينهم أبوبكر العربي ومحمد السوري ومسعود قشوط وفيصل الواعر وهاشم النعمي وعبدالله الفيتوري وحاتم أبومنجل في الفئة الثانية.

ومصطفي شلغوم والطيب قشاش وعمر دربوك وصابر العجمي وعمر سرتيه وعبد الستار الككلي ويوسف سرتيه وخليل التائب.