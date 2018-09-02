الأهلي طرابلس يحرز أول أهدافه في وديات القاهرة

من اللقاء الودي بين الأهلي طرابلس وطلائع الجيش المصري (صفحة الأهلي طرابلس)



قدم فريق الأهلي طرابلس مستوى قويًّا في مباراته الودية اليوم أمام أمانة العاصمة، ويحرز أول أهدافه في شباك المنافسين، خلال المباريات الودية الثلاث التي خاضها حتى الآن في معسكر الفريق المقام بالقاهرة، استعدادًا للموسم الجديد الذي سيبدأه بمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور الـ32 من بطولة الأندية العربية.

وتعادل اليوم الأهلي طرابلس مع فريق أمانة بغداد العراقي، بهدف مقابل هدف، حيث تقدم محمد الغنودي للأهلي، قبل أن يتعادل الفريق العراقي.

وخاض «الزعيم» مباراتين وديتين سابقتين خلال المعسكر، خسر في الأولى أمام المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، وتعادل في الثانية أمام طلائع الجيش دون أهداف.