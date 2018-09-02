مهاجم جنوب أفريقيا يدلي بتصريحات مثيرة عن المنتخب الليبي

مهاجم جنوب أفريقيا بونجاني زونجو (الإنترنت)

أكد مهاجم نادي إميان الفرنسي ومنتخب جنوب أفريقيا، بونجاني زونجو، أن فترة الإعداد التي خاضها منتخب بلاده قد تجعل من مواجهته بالمنتخب الليبي، غاية في الصعوبة.

وقال زونجو، في تصريحات بثتها شبكة «سبورت 24»: «أرى أن مباراتنا مع منتخب ليبيا ستكون صعبة، يوم 8 سبتمبر الجاري، لحساب الجولة الثانية من تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون».

وأضاف زونجو: «بالنسبة لنا، فالمنتخب الليبي مجهول، لإن فوزهم على منتخب سيشل 5 - 1 في الجولة الأولى، قدم لنا إنذارًا شديدًا، وعلينا توخي الحذر لنحقق الفوز ونصعد لصدارة المجموعة».

ويخوض المنتخب الليبي تصفيات كأس الأمم، ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات نيجيريا وبوتسوانا وجنوب أفريقيا.

