الأهلي طرابلس يواجه أمانة بغداد في وديته الثالثة بالقاهرة

مهاجم الأهلي طرابلس أنيس سلتو يحاول المرور من مدافع طلائع الجيش المصري (صفحة الأهلي طرابلس)

يخوض فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مباراته الودية الثالثة ضمن برنامج معسكره الإعدادي الذي يقيمه حاليًّا بالقاهرة، حيث يلتقي مساء اليوم مع فريق أمانة بغداد العراقي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، في إطار الاستعداد لخوض المواجهة المرتقبة، أمام الوداد المغربي وكذلك منافسات الموسم الجديد.

وسبق أن خسر الأهلي مباراته الودية الأولى أمام نظيره المصري، مصر المقاصة بهدفين دون رد، وتعادل في الثانية سلبيًّا مع طلائع الجيش المصري، وذلك في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، للوصول إلى التشكيلة الأنسب التي سيعتمد عليها في تطبيق فكره التدريبي خلال الموسم الجديد الذي سيفتتحه الأهلي بمواجهته مع الوداد المغربي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الأندية العربية.

