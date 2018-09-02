الأهلي طرابلس يواجه أمانة بغداد في وديته الثالثة بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 سبتمبر 2018, 06:42 مساء
مهاجم الأهلي طرابلس أنيس سلتو يحاول المرور من مدافع طلائع الجيش المصري (صفحة الأهلي طرابلس)

يخوض فريق الأهلي طرابلس الأول لكرة القدم مباراته الودية الثالثة ضمن برنامج معسكره الإعدادي الذي يقيمه حاليًّا بالقاهرة، حيث يلتقي مساء اليوم مع فريق أمانة بغداد العراقي، في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت ليبيا، في إطار الاستعداد لخوض المواجهة المرتقبة، أمام الوداد المغربي وكذلك منافسات الموسم الجديد.

وسبق أن خسر الأهلي مباراته الودية الأولى أمام نظيره المصري، مصر المقاصة بهدفين دون رد، وتعادل في الثانية سلبيًّا مع طلائع الجيش المصري، وذلك في إطار سعي الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، للوصول إلى التشكيلة الأنسب التي سيعتمد عليها في تطبيق فكره التدريبي خلال الموسم الجديد الذي سيفتتحه الأهلي بمواجهته مع الوداد المغربي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة الأندية العربية.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام
رياضة محلية
الدرسي: نحتاج رئيس حكومة واحد ومصرف مركزيّ موحّد لإجراء إصلاح شامل
ليبيا
«فرانس برس»: صيف ليبي حارّ بين انقطاع كهرباء وارتفاع الأسعار.. والفوضى تحكم ...
ليبيا
الكاني لـ«بوابة الوسط»: نستعد لاقتحام أبوسليم خلال ساعات.. ولن نعود
ليبيا
أحمد نوح: معاناة الفنان الليبي مستمرة.. ولكن
ثقافة وفن
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
طرابلس تحت رحمة السلاح وداعمو «الصخيرات» ينهون أشهر العسل مع «الرئاسي»
ليبيا
صحيفة فرنسية تتحدث عن تفاصيل الصراع على «الليبية للاستثمارات»
ليبيا
في العدد 145: تجدّد الصراع للسيطرة على العاصمة ومصير أرامل «داعش»
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح تمنح بطارية الهاتف عمرًا أطول