المنتخب الليبي في طريقه إلى جوهانسبرغ لمواجهة جنوب أفريقيا

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)

غادرت بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم، العاصمة المصرية القاهرة، ظهر اليوم متوجهة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخبها ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

ويستقر المنتخب في العاصمة جوهانسبرغ لثلاثة أيام، قبل أن يغادر إلى مدينة ديربان التي ستحتضن اللقاء في الثالثة بتوقيت ليبيا من بعد ظهر الثامن من سبتمبر الجاري.

واختتم المنتخب معسكره الاستعدادي الذي أقامه في القاهرة لمدة أسبوع بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، ويدير اللقاء تحكيميًّا طاقم كاميروني بقيادة حكم الساحة الدولي «نيوم أليوم» والحكم المساعد الأول «إيفرست مينكوندى» والحكم المساعد الثاني «ألفيس جاى نيوي» و أنطونى إيفا ايسوما حكمًا رابعا ويراقبها الزامبي يوسف انكولي. .

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء وهو في صدارة المجموعة الخامسة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على بوتسوانا في اللقاء الأول بخماسية مقابل هدف، فيما يأتي منتخب جنوب أفريقيا «الأولاد» في الترتيب الثاني بنفس الرصيد النقطي بعد فوزه على نيجيريا بهدفين، ما سيجعل اللقاء شبه حاسم لصدارة المجموعة التي تكاد تنحصر بين المنتخبين.

