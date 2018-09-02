إدارة الخليج تقدم المدرب والطاقم الجديد للفريق الأول

نادي خليج سرت يقدم الجهاز الفني الجديد (المركز الإعلامي)

قدمت إدارة نادي خليج سرت في حفل استقبال أقيم السبت المدرب الجديد للفريق الأول والطاقم المصاحب له، وذلك بصالة النادي.

جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات، وعلى رأسهم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، حيث أشادت الكلمات بالمدرب الوطني محمد إسماعيل بما قدمه المدرب طيلة مسيرته الرياضية في مجال كرة القدم بالدوريات الليبية المختلفة.

ويضم الطاقم الجديد بجانب المدير الفني محمد إسماعيل المدرب والمعد البدني السيد المعتصم المبروك، ومدرب حراس المرمى السيد الغزالي مسعود.

وقد باشر الجهاز الفني الجديد بقيادة محمد إسماعيل والطاقم المصاحب له المهام في أول حصة تدريبية السبت.