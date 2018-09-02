عمل دبوماسي بين جوهانسبرغ وأميركا يضع «المنير» في منتخب ليبيا أمام جنوب أفريقيا

المحترف الليبي محمد المنير (أرشيفية : الإنترنت)

تمكن اللاعب الدولي الليبي المحترف بصفوف أورلاندو الأميركي، محمد المنير، من الحصول على تأشيرة السفر المباشر إلى جنوب أفريقيا للالتحاق بزملائه في المنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة أصحاب الأرض السبت المقبل ضمن التصفيات الأفريقية بالكاميرون 2019.

وأكدت إدارة المنتخبات الوطنية أنها كانت طيلة الفترة الماضية على تواصل مستمر مع اللاعب وناديه من أجل حسم كل الإجراءات الخاصة بوصول المنير إلى جنوب أفريقيا، بعد أن تعذر وصوله مصر للانضمام إلى المعسكر الخارجي، ليبقى ظهوره الأول في جنوب أفريقيا.

وقام اتحاد الكرة الليبي بإرسال قيمة تذاكر السفر من أميركا إلى جنوب أفريقيا للاعب بجانب التنسيق مع ناديه بالخصوص والتواصل كذلك مع سفارة جنوب أفريقيا بواشنطن لعمل إجراءات رسمية لمنح التأشيرة للمنير.

يأتي هذا إلى جانب التنسيق مع ناديه في موضوع عودته إلى أميركا بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني، حيث قام النادي بمراسلة السفارة الأميركية بجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا والاتفاق معها من أجل منحه تأشيرة الدخول والعودة إلى أميركا باعتبار أن اللاعب ليس لديه إقامة، والتي كانت تشكل أكبر عائق للمنير مما اضطر إدارة المنتخبات عدم وضعه في القائمة الأخيرة للمنتخب.