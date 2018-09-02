الاستيلاء يمنع نادي الوحدة من الممارسة عدا كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 02 سبتمبر 2018, 03:26 مساء
فريق الوحدة لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير التنفيذي لنادي الوحدة، علي حسن عثمان، أن أغلب النشاطات متوقفة حاليًا بسبب عدم تمكن النادي من ممارسة النشاط في الصالة الرياضية بسبب مشاكل الاستيلاء على مقره بعد أن كان يمارس عدة ألعاب.
 
وتأسف عثمان خلال تصريحاته الخاصة، اليوم الأحد، إلى «بوابة الوسط» لهذا الوضع الخارج عن نطاق إدارة نادي الوحدة صاحب التاريخ الكبير في الرياضة الليبية.

وأضاف عثمان أن اقتصار النشاط الحالي على كرة القدم فقط من خلال الفريق الأول الذي يستعد للدوري الممتاز وفرق الفئات السنية.
 
وتولى علي حسن عثمان مهمة المدير التنفيذي من عدة أشهر وكان قبلها مديرًا للعلاقات والخدمات بنادي الاتحاد.

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