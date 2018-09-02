ليبيا تستعد بملف استقبال العرب في بناء الأجسام

جانب من منافسات سابقة في بناء الأجسام (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي لبناء الأجسام أحمد سعيد، الأحد، أن ملفات متعددة ستطرح على طاولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد من بينها البرنامج الداخلي للاتحاد ومن بينها بطولة المناطق التي ستقام 15 سبتمبر الجاري وبطولة ليبيا 22 سبتمبر الجاري ايضا.



يتناول الطرح مناقشة ملف استضافة ليبيا لبطولة العرب لبناء الأجسام 2018 بالإضافة إلى المشاركات الخارجية في بطولة أفريقيا بتونس وبطولة البحر المتوسط بالبرتغال وبطولة العالم بإسبانيا.

الاتحاد العام شكل لجنة فنية لاختيار عناصر المنتخب برئاسة المدرب خالد الغويل وعضوية رواد قديح وعبدالخالق خير وحمزه أبودبوس.