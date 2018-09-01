«الحس الوطني» يعيد «نشنوش وسلتو» لمنتخب ليبيا قبل السفر إلى جنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 سبتمبر 2018, 06:23 مساء
مباراة سابقة للمنتخب الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

انتهت الأزمة على اللاعبين الدوليين والقائمة منذ فترة بين إدارتي اتحاد الكرة الليبي ونادي الأهلي طرابلس لينضم الحارس الدولي محمد نشنوش والمهاجم أنيس سلتو لصفوف الفريق الوطني في المعسكر القائم بالقاهرة بعد تغليب الحس الوطني وترجيح صوت العقل بين جميع الأطراف.

وقد استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش، على التشكيلة الأخيرة التي تضم 22 لاعبًا استعدادًا للسفر إلى جنوب أفريقيا لخوض اللقاء المرتقب في الثامن من الشهر الجاري أمام منتخبها الوطني لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

ورأى عمروش منح الفرصة في مناسبة أخرى للاعبي المنتخب الوطني للشباب، جهاد شلدون وأيوب مصطفى ومحمد ناصر ومفتاح الدرسي، لكسب مزيد من التجربة والخبرة خلال المعسكرات والمباريات الودية المقبلة باعتبار أن المباراة المقبلة أمام جنوب أفريقيا تعد مهمة جدًّا في طريق تأهل المنتخب الوطني للنهائيات، وتحتاج الرحلة إلى لاعبين ذوي كفاءة وممارسة دولية.

وأعلن عمروش أن أبواب المنتخب ستكون مفتوحة دائمًا لجميع اللاعبين الجاهزين والقادرين على تقديم الإضافة.

كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الجزائري، عادل عمروش، طالب بمشاركة ستة لاعبين محترفين ضمن القائمة المسافرة لخوض مواجهة جنوب أفريقيا، أبرزهم سند الورفلي (الرجاء البيضاوي)، وأحمد بن علي (كروتوني)، وإسماعيل التاجوري (نيويورك سيتي)، والمعتصم المصراتي (فيتوريا غيماريش)، وحمد الهوني (ديسيبورتيفو أفيس)، ومحمد صولة (المحرق)، بالإضافة إلى اللاعب محمد المنير في حالة أنهى كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالإقامة في أميركا، حيث يحترف في «أورلاندو سيتي» الأميركي.

تقام مواجهة جنوب أفريقيا على ملعب موزيس ماديبا بمدينة دربن، السبت المقبل.

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