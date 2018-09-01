الناطق الرسمي لاتحاد الكرة الليبي: ندرس تأجيل الدوري بعد مكاتبات الأهليين والمدينة والنصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 سبتمبر 2018, 05:58 مساء
مباراة سابقة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد الليبي لكرة القدم فاتح الحبلوص، الجمعة، أن اتحاد الكرة يدرس قرارًا بتأجيل الدوري الليبي الممتاز في حال رأت أندية الدوري المشارِكة في المسابقة المحلية الكبرى ضرورة في ذلك.

وقال الحبلوص في تصريحات خاصة إلى قناة «ليبيا الأحرار»: «إن اجتماعًا سيُعقد بين رؤساء أندية الدوري الممتاز ورئيس الاتحاد الليبي جمال الجعفري، خلال أيام، لحسم كثير من الأمور».

كانت أندية الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والمدينة والنصر تقدمت برسائل رسمية إلى الاتحاد العام من أجل تغيير موعد انطلاق الدوري.

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