المدرب «احميده» يوجه رسالة خطيرة لرئيس اتحاد الكرة الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 01 سبتمبر 2018, 05:45 مساء
رئيس اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري (أرشيفية : الإنترنت)

وجه المدرب المعروف محمد احميده رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة الليبي جمال الجعفري بعنوان «رسالة ود» وذلك عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، الجمعة.
 
وقال احميده: «وقفت معك إعلاميًّا قبل خوض الانتخابات لقناعتى أنك ربما تستفيد من تجربة سابقة كنت فيها رئيس اتحاد، وبعد عام ونصف لم يحصل ما توقعت».
 
وأضاف احميده مخاطبًا رئيس الاتحاد قائلاً: «تقبل مني بكل ود هذه الرسالة. أسلوبك في إقصاء مَن يخالفك الرأي غير مقبول ولم تقدم الإضافة المنتظرة، وعليك أن تراجع حساباتك، وما وعدت به في الحملة الانتخابية لم يتحقق من الدفع بالكفاءات وتطوير اللجان وتحقيق الأهداف، والعمل يتم بعشوائية في اتحاد الكرة».

وأوضح احميده في رسالته: «أنور الطشاني رئيس الاتحاد السابق كان يحترم رأي الجميع ولا يمارس أسلوب الإقصاء مثلما تفعل الآن، وأدعوك أن تأخد العبر في الرياضة».

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