«شقوارة» يعلن توليه مسؤولية إعادة المجد للدوري الليبي الممتاز

المدرب فؤاد شقوارة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدرب فؤاد شقوارة تعاقده رسميًّا مع فريق المجد، أحد فرق الدرجة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم، مؤكدًا وجود طموح ورغبة في الصعود الموسم المقبل للدوري الممتاز.



وأكد شقوارة، السبت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تعاقد لموسم واحد، وانطلقت التدريبات منذ أسبوع، على فترتين صباحية ومسائية، استعدادًا لواحد من أصعب الدوريات على الإطلاق، خصوصًا من الناحية الفنية، لوجود فرق كانت في الممتاز، وأخرى تبحث عن الصعود مثل بالأشهر والترسانة واليرموك والأمن العام.



وأعرب شقوارة عن شكره لتفاهم إدارة النادي، حيث كانت متجاوبة خاصة في أن يتولى المهمة بطاقم متكامل، ليحضر معه مساعد مدرب ومعد بدني ومدرب حراس ودكتور علاج طبيعي.

سبق لفريق المجد التواجد عديد المرات في الدوري الممتاز، ويطمح للعودة، كما أن المدرب فؤاد شقوارة من المدربين الذين أصبح لهم حضور واضح في الكرة الليبية مؤخرًا.