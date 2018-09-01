نادر كارة يفتح مجال كشف البصريات في كرة القدم

كشف البصريات على الناشئين في كرة القدم (إنترنت)

فى خطوة للاهتمام بالناشئين، قامت مدرسة «الخطوة الأولى»، التى يديرها نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق نادر كارة بالتعاون مع مركز بصريات طرابلس بحملة كشف مجاني لعدد 400 ناشئ في المدرسة من أعمار 6 سنوات وحتى 13 عامًا؛ لمعرفة ضعاف النظر وتأثير ذلك على ممارستهم كرة القدم، ومساعدة مَن يستحقون نظارات طبية لأهمية معرفة الحالة الصحية لعيون الأطفال ضمانًا لممارسة أفضل للعبة.

ووجدت «الخطوة» تقديرًا من أولياء الأمور في ظل توجه مدارس الناشئين نحو ترسيخ الجوانب العلمية في كرة القدم.

وكانت مدرسة طرابلس للناشئين وهي إحدى المدارس المهمة قامت منذ أشهر بخطوة غير مسبوقة بالقيام بالتأمين على 40 ناشئًا من إصابات الملاعب.

كشف البصريات على الناشئين في كرة القدم (إنترنت)