الأهلي طرابلس يلاقي طلائع الجيش وديًّا في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 01 سبتمبر 2018, 05:02 مساء
جانب من مباراة الأهلي طرابلس والمقاصة الودية (المركز الإعلامي)

يواجه، اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس نظيره طلائع الجيش في ثاني مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي المقام في مصر استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في البطولة العربية.

المباراة تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وخسر الأهلي طرابلس لقاءه الأول أمام مصر المقاصة بهدفين دون مقابل.

ويتطلع المصري إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للأهلي طرابلس، خلال ودية اليوم لتقديم مباراة جيدة أمام فريق طلائع الجيش المنافس في الدوري المصري الممتاز.
 
ويستعد الأهلي طرابلس لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور 32 للبطولة العربية، وفي انتظار تحديد موعد اللقاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا غاضبة من فيلم «الرجل الأول».. والمخرج ينفي الإساءة
ثقافة وفن
مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي