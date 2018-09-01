الأهلي طرابلس يلاقي طلائع الجيش وديًّا في مصر

جانب من مباراة الأهلي طرابلس والمقاصة الودية (المركز الإعلامي)

يواجه، اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس نظيره طلائع الجيش في ثاني مبارياته الودية خلال المعسكر الخارجي المقام في مصر استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في البطولة العربية.

المباراة تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرًا بتوقيت ليبيا على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وخسر الأهلي طرابلس لقاءه الأول أمام مصر المقاصة بهدفين دون مقابل.

ويتطلع المصري إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للأهلي طرابلس، خلال ودية اليوم لتقديم مباراة جيدة أمام فريق طلائع الجيش المنافس في الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الأهلي طرابلس لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب دور 32 للبطولة العربية، وفي انتظار تحديد موعد اللقاء.