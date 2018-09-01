16 ليبيًا في دولية المنستير بتونس للشطرنج

منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)



يشارك 16 لاعبًا ليبيًا في الشطرنج بالبطولة الدولية المقرر إقامتها بمدينة المنستير التونسية غدا الأحد وتتواصل حتى التاسع من سبتمبر الجاري.

ويترأس الوفد فوزي البركي ويضم الإداري والحكم فتحي دورار واللاعبين أبوبكر العربي ومحمد السوري في الفئة الأولى ومسعود قشوط وفيصل الواعر وهاشم النعمي وعبدالله الفيتوري وحاتم أبومنجل في الفئة الثانية.



وفي فئة 16 عاما يشارك اللاعبون مصطفي شلغوم والطيب قشاش وعمر دربوك وصابر العجمي وعمر سرتيه وعبد الستار الككلي ويوسف سرتيه وخليل التائب وعمر فطيس.



البطولة مصنفة دوليا وتقام بالنظام السويسري من تسع جولات وزمن اللعب لكل لاعب 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة على أن تشهد البطولة منافسات أخرى في الشطرنج الخاطف في 6 سبتمبر الجاري.