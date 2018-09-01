تسديد نصف مليون دينار أولى مهام إدارة خليج سرت الجديدة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 01 سبتمبر 2018, 03:12 مساء

تسلمت الجمعة، اللجنة الإدارية الجديدة لنادي خليج سرت الرياضي الثقافي بسرت مهامها  بحضور نخبة من الرياضيين القدامى واللجنة السابقة للنادى.

من جانبه أكد مسؤول باللجنة الإعلامية في النادي - رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة، السبت، إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة الإدارية الجديدة تضم في رئاستها عزالدين خليفة اسويسى وعضوية بشير الشح ومحمد أبوشعالة وعلي امهير وأحمد مؤمن المعدانى.

وأوضح المصدر أنه فور تسلم اللجنة الإدارية الجديدة باشرت بتسديد التراكمات المالية للرياضيين بالفريق الأول لنادي خليج سرت لكرة القدم والتي تجاوزت أكثر من نصف مليون دينار وتم سدادها استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة برئاسة عزالدين اسويسي تسلمت مهامها من الصديق بن اسماعيل رئيس اللجنة السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل ممثلة أميركية خلال عملية تفتيش
ثقافة وفن
حضري اللبنة في منزلك
كوجينة
خبر صادم من غوغل حول ساعتها الذكية
علوم وتكنولوجيا
أغلبهم مدنيون.. تفاصيل آخر إحصائية لضحايا اشتباكات طرابلس
ليبيا
سالفيني مهدد بالسجن 30 عامًا في قضية مهاجري ديتشوتّي
ليبيا
مواطنون يستغيثون بجهاز الإسعاف والطوارئ في منطقتي عين زارة وخلة الفرجان
ليبيا
اجتماع تونس يُدشِّن الإشراف الدولي على تعاملات «المركزي»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تأجيل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في الخارج إلى 15 ...
ليبيا
«كوكاكولا» تشتري سلسلة مقاهي «كوستا» مقابل 5.1 مليار دولار
اقتصاد
عادل جمعة: الجدول الزمني للامتحانات بلا تغيير وندرس أوضاع طلاب طرابلس
ليبيا
حوار «الوسط» مع رئيس ملف الأطفال الفاقدين لذويهم محمد أبو زقية
ليبيا
نعشق الكرة ولكن.. «ليبيا فوق الجميع»
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف يجنب مرضى سرطان البروستاتا التدخل الجراحي