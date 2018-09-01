تسديد نصف مليون دينار أولى مهام إدارة خليج سرت الجديدة

تسلمت الجمعة، اللجنة الإدارية الجديدة لنادي خليج سرت الرياضي الثقافي بسرت مهامها بحضور نخبة من الرياضيين القدامى واللجنة السابقة للنادى.

من جانبه أكد مسؤول باللجنة الإعلامية في النادي - رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة، السبت، إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة الإدارية الجديدة تضم في رئاستها عزالدين خليفة اسويسى وعضوية بشير الشح ومحمد أبوشعالة وعلي امهير وأحمد مؤمن المعدانى.

وأوضح المصدر أنه فور تسلم اللجنة الإدارية الجديدة باشرت بتسديد التراكمات المالية للرياضيين بالفريق الأول لنادي خليج سرت لكرة القدم والتي تجاوزت أكثر من نصف مليون دينار وتم سدادها استعدادا للموسم الرياضي المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية الجديدة برئاسة عزالدين اسويسي تسلمت مهامها من الصديق بن اسماعيل رئيس اللجنة السابق.