موعد جديد في السلة الليبية وتغيير موعد السوبر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 01 سبتمبر 2018, 02:31 مساء
جانب من منافسات سابقة في السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أحدث الاتحاد الليبي لكرة السلة تعديلا في مواعيد رزنامة  برنامجه العام من بينها موعد الكأس الممتازة المعروفة بالسوبر بين النصر بطل الدوري والأهلي طرابلس بطل الكأس لتجرى في 20 سبتمبر الجاري بمدينة بنغازي.
 
وحدد يوم 22 سبتمبر موعدا لإجراء قرعة الدوري والكأس وانطلاق الدوري العام في 23 سبتمبر بنظام المجموعتين ومن ثلاث مراحل.

بخصوص بطولة ثلاثيات السلة ستقام بنظام المجموعتين ويحق لكل ناد المشاركة بأربعة فرق كحد أعلى.

وسمح الاتحاد العام للأندية بالتعاقد مع لاعبين أجانب يكون أحدهما أساسيا داخل الملعب والآخر احتياطيا في المراحل الأولى ويجوز مشاركتهما معا في تصفيات الكأس ونهائيات الدور السداسي.

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