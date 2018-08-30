نيويورك سيتي يعلن موقف التاجوري من اللحاق بالمنتخب أمام جنوب أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 أغسطس 2018, 09:46 مساء
اسماعيل التاجوري يحتفل بهدفه مع نادي نيويورك سيتي (صفحة نيويورك سيتي)

أكدت صفحة فريق نيويورك سيتي الأميركي على «فيسبوك» أن اتحاد الكرة الليبي استدعى اللاعب الدولي إسماعيل التاجوري المحترف في صفوف الفريق، للانضمام لصفوف المنتخب في مواجهته بجنوب أفريقيا في الثامن من سبتمبر الجاري ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا التي تستضيف نهائياتها الكاميرون في 2019.

ونشرت صفحة نيويورك سيتي صورة للتاجوري رفقة زملائه الذين تم استدعاءهم لتمثيل منتخبات بلادهم.

ويصل التارجوري، إلى القاهرة للانضمام إلى المنتخب في معسكره المغلق، قبل المغادرة إلى جنوب أفريقيا مساء الأحد المقبل.

وانخرط المنتخب الوطني بقيادة المدرب الجزائري عادل عمروش ، في معسكر تدريبي مغلق بالعاصمة المصرية القاهرة ، ومن المقرر أن يغادر المنتخب إلى جوهانسبرج ليواصل تدريباته بأحد ملاعبها لمدة 3 أيام، قبل أن يتوجه إلى مدينة ديربن، التي ستحتضن المباراة.

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