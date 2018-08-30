ليبيا تواجه السنغال في ربع نهائي السلة الأفريقية

منتخب ليبيا للشباب في كرة السلة (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي منتخب الشباب الليبي لكرة السلة، غدًا نظيره السنغالي في أولى مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس أفريقيا التي تستضيفها مالي حاليًا. وتنطلق غدًا منافسات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي المنتخب المصري مع أوغندا، ومالي تواجه تونس، وأنغولا تتباري مع جمهورية الكونغو .

وأختُتمت أمس منافسات دور المجموعات، حيث جاء المنتخب الليبي في الترتيب الرابع عن المجموعة الأولى، خلف مالي المتصدر ثم مصر ثم جمهورية الكونغو، وليبيا ثم أوغندا وغينيا سادسًا، فيما تصدر المجموعه الثانية منتخب السنغال ثم أنغولا ورواندا وتونس والجزائر ..