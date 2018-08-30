اتحاد الكرة يتراجع عن اجتماعه بكل الأندية ويعدل موعده

من اجتماع سابق لاتحاد الكرة مع مندوبي أندية الممتاز (أرشيفية: الإنترنت)

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي برئاسة جمال الجعفري، عن فكرة الاجتماع بكل أندية الدوري الممتاز، وقام بتعديل موعد ومكان الاجتماع، المقرر لمناقشة موعد انطلاق الموسم الجديد 2018 /2019، وتأسيس رابطة أندية الدوري الممتاز وانتخاب مجلس إدارتها، ووضع اللائحة الخاصة بها.

وكان الاجتماع مقررًا إقامته بفندق كورنثيا بطرابلس، في الثالث من الشهر المقبل، بحضور كل أندية الممتاز، قبل أن يتم تعديله ليعقد على فترتين، الأولى في الحادية عشرة صباح يوم 3 سبتمبر، بمقر اتحاد الكرة، ويخصص لرؤساء الأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية بكل من «مصراتة، طرابلس، المنطقة الغربية»، بينما سيقام الاجتماع الثاني في تمام الحادية عشرة صباح يوم 5 سبتمبر، بمجمع الرعاية الاجتماعية الشاملة بمدينة المرج، وسيخصص للأندية التابعة للاتحادات الفرعية بكل من «الجبل الأخضر، خليج سرت، بنغازي».

