الأهلي طرابلس يخسر ودية المقاصة ويكسب «لياقة المباريات»

من لقاء الأهلي طرابلس والمقاصة 29 أغسطس 2018 (صفحة الأهلي طرابلس)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طرابلس مباراته الودية الأولى في معسكره المغلق بالقاهرة، أمام فريق مصر المقاصة بهدفين دون ردّ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس.

تقدم مصر المقاصة بعد 8 دقائق من انطلاق اللقاء، عن طريق المحترف الغاني جون أنطوي الذي أضاف الهدف الثاني في شباك الأهلي طرابلس في الشوط الثاني.

من جانبه، حرص المدير الفني للأهلي، إيهاب جلال، على الاستفادة من اللقاء وتجربة أكبر عدد من لاعبيه ليكتسبوا لياقة المباريات، حتى أنه خاض اللقاء بتشكيلين مختلفين مع كل شوط.

وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر المغلق الذي يقيمه الأهلي طرابلس بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن استعدادات «الزعيم» لخوض مباراته المهمة أمام الوداد المغربي في ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية.

