إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 07:11 مساء
منتخب ليبيا للشباب في كرة السلة (صفحة اتحاد السلة)

تأهل منتخب ليبيا لكرة السلة للشباب تحت 18 سنة، لأول مرة في تاريخه إلى دور الثمانية لبطولة أفريقيا التي تتواصل بمالي بعد فوزه اليوم علي غينيا وبفارق سلة واحده 66 / 64، وحل المنتخب الليبي في المركز الرابع عن المجموعة الأولى، برصيد سبع نقاط.

يذكر أن المنتخب الليبي فقد أولى مبارياته امام مصر بنتيجة 115 مقابل 38، وخسر في المباراة الثانية أمام الكونغو بنتيجة 73 مقابل 68، فيما سجل فوزا مهما في ثالث مواعيده بالبطولة، على حساب أوغندة بنتيجة 60 مقابل 57، وأخيرًا اليوم على غينيا في ختام منافسات المجموعة الأولى.
 

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