طلعت يوسف مع الأهلي طرابلس في القاهرة

طلعت يوسف «ثاني يمين» مع الجهاز الفني لأهلي طرابلس في معسكر القاهرة (صفحة أهلي طرابلس)

حرص المدرب المصري طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الأهلى طرابلس، على زيارة بعثة الفريق الموجودة حاليًا فى القاهرة، وقام بتوجيه التحية للجهاز الفني بقيادة مواطنه إيهاب جلال، ومسؤولي البعثة ولاعبي الفريق، حيث دار حوار ودي مطول بينهم، تذكر فيها الجميع محاسن الفترة التي قاد فيها طلعت يوسف الفريق وقدم خلالها نتائج جيدة.

وينخرط فريق الأهلى طرابلس بقيادة مدربه إيهاب جلال، في معسكر مغلق بالقاهرة، ضمن برنامج الاستعداد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي بدور الـ32 للبطولة العربية، خلال الأسبوعين المقبلين «حالة حدد الاتحاد العربي الموعد النهائي»، وانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

