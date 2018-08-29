«ورطة» تنتظر الأندية الليبية

وجدت دعوة اتحاد الكرة الليبي لرؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بشأن اجتماع الثالث من سبتمبر المقبل الخاص بتأسيس رابطة الدوري الممتاز انتقادات كبيرة من الإعلاميين والمدربين على صفحات التواصل الاجتماعي واعتبرت ذلك هروبًا للأمام من اتحاد الكرة.



وطالبت عدة أندية بعقد اجتماع الجمعية العمومية قبل انطلاق الدوري وتشكيل الرابطة المقترحة مما يعني في نظر المراقبين توريط الأندية في انطلاق الموسم ليصبح أمرًا واقعًا قبل عقد الأهم وهي الجمعية العمومية، والتي لم تعقد منذ انتخاب الاتحاد الحالي قبل سنة ونصف.