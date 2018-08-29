مالي الأقرب للتتويج بكأس أفريقية السلة للشباب

جرت أمس الثلاثاء خمس مباريات في أفريقية السلة للشباب 16 عامًا التي تتواصل هذه الأيام بمالي أسفرت على فوز أنغولا على الجزائر 86/ 50، والسنغال على تونس 81/ 38، وأوغندا على غينيا 64/ 43، ومصر على جمهورية الكونغو 68/ 66، ومالي على ليبيا 110/ 48.
بعد هذه النتائج تواصل مالي صدارتها للمجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة 8 نقاط من أربع مباريات، وتعد الأقرب للتتويج بكأس البطولة وتليها مصر بسبع نقاط والكونغو بسبع نقاط وليبيا وأوغندا بخمس نقاط وغينيا بأربع نقاط. والمجموعة الثانية السنغال 6 ورواندا، وأنغولا 5 نقاط، والجزائر وتونس بـ 3 نقاط لكل منهما.