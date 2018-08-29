مالي الأقرب للتتويج بكأس أفريقية السلة للشباب

منافسات السلة الليبية في بطولة أفريقيا (إنترنت)

جرت أمس الثلاثاء خمس مباريات في أفريقية السلة للشباب 16 عامًا التي تتواصل هذه الأيام بمالي أسفرت على فوز أنغولا على الجزائر 86/ 50، والسنغال على تونس 81/ 38، وأوغندا على غينيا 64/ 43، ومصر على جمهورية الكونغو 68/ 66، ومالي على ليبيا 110/ 48.

بعد هذه النتائج تواصل مالي صدارتها للمجموعة الأولى وبالعلامة الكاملة 8 نقاط من أربع مباريات، وتعد الأقرب للتتويج بكأس البطولة وتليها مصر بسبع نقاط والكونغو بسبع نقاط وليبيا وأوغندا بخمس نقاط وغينيا بأربع نقاط. والمجموعة الثانية السنغال 6 ورواندا، وأنغولا 5 نقاط، والجزائر وتونس بـ 3 نقاط لكل منهما.