بالصور: تنافس قوي ورقم ليبي جديد في بطولة ليبيا للسباحة

جانب من منافسات السباحة في المياه المفتوحة (المركز الإعلامي)

انتهت بطولة ليبيا للسباحة في المياه المفتوحة الثلاثاء تحت إشراف وتنظيم الاتحاد العام بمصيف مدينة زليتن، وتميزت المشاركات بالفعالة وقوة المنافسة حتى الأمتار الأخيرة في أغلب السباقات.

جاءت النتائج النهائية على مستوى بطولة البراعم (1000م) تتويج متسابق طرابلس عبدالحي عاشور بالذهبية، ونال الفضية زميله من اتحاد طرابلس سراج سويد والبرونزية لمتسابق بنغازي محمد أبوقرين.

وفي سباق الأشبال (2000م) توج متسابق طرابلس امحمد قدور بالذهبية ونال الفضية المتسابق لؤي بن غرسه من طرابلس والبرونزية عبدالمالك عاشور من طرابلس.



وفي سباق الأواسط (3000 م) توج متسابق طرابلس محمد قدور بالذهبية ونال الفضية زميله من طرابلس مصدق العروسي وتوج بالبرونزية متسابق مصراتة محمد أبوعجيلة.

وفي بطولة الكبار (5000م) توج متسابق بنغازي محمد حمّاد بالذهبية وسجل رقمًا ليبيا جديدًا 1.5 ساعة وخمس دقائق، ونال الفضية متسابق طرابلس محمد ساسي وتوج بالبرونزية متسابق بنغازي عزالدين قطاط.



وفي تصريح لأمين عام الاتحاد، عبدالعظيم الجروشي، إلى «بوابة الوسط» حيا فيه مسؤولي وشباب مدينة زليتن وكل اللجان المشرفة على النجاح فنيًا وتنظيميًا، وقال «شهدت مشاركة 72 سباحًا مثلوا اتحادات طرابلس وبنغازي ومصراتة وزليتن والزاوية وزوارة وتغيب اتحادا درنة وطبرق لظروف المواصلات، وسجل السباح محمد حمّاد من بنغازي رقمًا ليبيًا جديدًا في سباق الكبار 5 آلاف متر مسجلاً ساعة وخمس دقائق».

تتويج أبطال منافسات السباحة في المياه المفتوحة (المركز الإعلامي)

تتويج أبطال منافسات السباحة في المياه المفتوحة (المركز الإعلامي)

تتويج أبطال منافسات السباحة في المياه المفتوحة (المركز الإعلامي)