قمه مرتقبة بين النصر والمروج في نهائيات سلة الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 12:57 مساء
جماهير النصر في ملعب السلة خلال لقاء سابق (المركز الإعلامي)

تشهد قاعة المرج، اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا لكرة السلة تحت 16عامًا، وتقام المباراة الأولى بين الشباب والأهلي بنغازي، وكل منهما يسعى لتحقيق فوزه الأول في النهائيات.

ويلتقي المدينة مع اليرموك، وكل منهما في رصيده ثلاث نقاط من مباراتين، وفي أبرز اللقاءات مواجهة مرتقبة بين المتصدرين النصر والمروج، والفائز منهما يعد الأقرب للتتويج بكأس البطولة.
 
قبل مباريات اليوم المروج والنصر في الصدارة بأربع نقاط من مباراتين، ويليهما المدينة واليرموك بثلاث نقاط لكل منهما، وفي الترتيب الأخير الأهلي بنغازي والشباب بنقطتين لكل منهما.
 
يشار إلى أن الجولة الثانية أمس الثلاثاء انتهت بفوز أشبال النصر على اليرموك 72/ 57، والمدينة على الأهلي بنغازي 70/ 63، والمروج على الشباب 63/ 54.

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