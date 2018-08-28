ليبيا تواجه مالي في أفريقية السلة.. الثلاثاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 28 أغسطس 2018, 12:25 مساء
جانب من المشاركة الليبية في بطولة أفريقيا لشباب السلة (المركز الإعلامي)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع خمس مباريات في بطولة أفريقيا لكرة السلة للشباب المقامة بمالي، ففي المباراة الأولى تلتقي غينيا مع أوغندا، وتونس تتبارى مع السنغال وأنغولا مع الجزائر، ومصر مع جمهورية الكونغو، وليبيا تواجه مالي.

وقبل مباريات اليوم يتصدر المجموعة الأولى منتخب مالي والكونغو بـ6 نقاط لكل منهما، وثالثًا مصر 5 نقاط، ورابعًا ليبيا 4 نقاط، وفي آخر الترتيب أوغندا وغينيا برصيد 3 نقاط.

أما المجموعة الثانية فيتصدرها رواندا بـ5 نقاط والسنغال 4 نقاط وأنغولا 3 والجزائر 2 وتونس 2.

المرحلة الثانية يتأهل لها أصحاب التراتيب الأربعة الأولى في كل مجموعة.

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