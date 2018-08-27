شكوى ضد أهلي بنغازي في الاتحاد الدولي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 11:03 مساء
كوفي إيبونج (أرشيفية: الإنترنت)

أكد  وكيل اللاعب النيجيري كوفري إيبونج، مهاجم فريق الأهلي بنغازي، أن اللاعب يعيش أزمة داخل جدران النادي بسبب دخوله الشهر الرابع دون تقاضي راتبه المنصوص عليه في العقد.

وقال وكيل اللاعب لوسائا الاعلام، إنه بصفته وكيل اللاعب فقد دخل في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي النادي الأهلي بنغازي من أجل حل الأزمة، وفي كل مرة يقوم مسؤولو الأهلي بمنحنا وعود بالدفع، دون جدوى، لذلك رفعنا القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، الذي خاطب الاتحاد الليبي، ورغم ذلك لا يوجد رد من النادي الأهلي حتى الآن.

وأعرب وكيل كوفي، عن أمله في أن يبت الاتحاد الدولي في القضية، ليصبح اللاعب حرًا حالة عدم إدانته، وينتقل لنادي آخر خلال اليومين القادمين، حيث أن إيبونج يملك عرضين من ناديين داخل ليبيا، وآخر من نادي خليجي.

وتعاقد الأهلي بنغازي مع المهاجم النيجيري كوفري إيبونج، القادم من فريق أكوا يونايتد النيجيري، في ديسمبر الماضي.

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