الخمس يدعم فريقه بصفقتين «انتقـال حـر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 أغسطس 2018, 05:55 مساء
اللاعب أحمد شنيتير يمسك بقميص الخمس (صفحة الخمس)

تواصل إدارة نادي الخمس، إبرام صفقاتها لدعم فريق الكرة الأول بالنادي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ووقعت الإدارة عقدين احترافيين خلال اليومين الماضيين، الأول مع لاعب اتحاد الجمارك، أحمد شنيتير، ومدته سنتين، والثاني مع لاعب نادي الوحدة، السابق، عبد الملك الخريف، ومدة العقد موسم كروي واحد.

وتأمل إدارة الخمس في المضي قدمًا نحو التواجد ضمن مراكز المنافسة الأولى في بطولتي الدوري وكأس ليبيا، حيث تمكن الفريق الموسم الماضي من إنهاء بطولة الدوري في المركز الرابع ضمن المجموعة الرابعة التي تصدرها الأهلي طرابلس، فيما حقق البطولة فريق النصر.
 

اللاعب عبد المالك الخريف، وخلفه شعار الخمس (صفحة الخمس)
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