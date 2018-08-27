تقرير: أهلي طرابلس يدير ظهره لاتحاد الكرة ويصفه بـ«الفاشل»

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس في القاهرة (المركز الإعلامي)

ما زالت الأزمة قائمة بين نادي الأهلي طرابلس «الزعيم» واتحاد الكرة الليبي الذي هدد بعقوبات ضد النادي الكبير ونجميه الحارس محمد نشنوش والمهاجم الدولي أنيس سلتو لعدم تلبيه نداء الفريق الوطني بالانضمام لمعسكر القاهرة بمصر.

الطريف أن اللاعبين في التوقيت نفسه توجها رفقة الأهلي إلى القاهرة أيضًا لعمل معسكر خارجي استعدادًا لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في البطولة العربية قبل يوم 20 سبتمبر المقبل دون أن تحدد موعدها بالضبط بعد أزمة أخرى ليفضل اللاعبان الأهلي على مصلحة المنتخب.

اتحاد الكرة الليبي أصدر عدة بيانات كان آخرها التهديد بعقوبات الحرمان للأهلي طرابلس من المشاركات المحلية والعربية والأفريقية، وكذلك نشنوش وسلتو، وهو ما أكده المدرب الجديد لمنتخب ليبيا، عادل عمروش، معلنًا عدم ضمه أي لاعب غير ملتزم طوال فترة توليه المسؤولية، وذلك قبل ساعات من التوجه إلى القاهرة لعمل معسكر استعدادًا لجنوب أفريقيا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

الأهلي طرابلس أصدر بيانًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» قال فيها «جرت العادة أن تتخذ المؤسسات والجهات الرسمية قراراتها بناء على المراسلات الرسمية، وإن تقدم بالدلائل والبراهين ما تستند إليه تلك القرارات».

وأضاف: «إن ما نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد حالة التخبط التي يعيشها اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات ونستغرب كيف استنتج هؤلاء أن إدارة الأهلي منعت الرياضيين من الالتحاق بالمنتخب الوطني، وعلى ماذا استندت عندما لوحت وهددت بفرض عقوبات على الرياضيين قبل حدوث فعل التخلف عن الالتحاق بالمنتخب الوطني!؟».

وأكمل: «النادي الأهلي وإدارته يعرفان القوانين الدولية التي تنظم العلاقة بين الأندية والاتحادات الأهلية، وبين اللاعب ومنتخب بلاده. وقد نصت اللوائح الدولية 72 ساعة قبل موعد المباريات الرسمية كمهلة للاعبين للالتحاق بمنتخباتهم الوطنية، ونحن في النادي الأهلي لن نتجاوز القوانين الدولية ونحترمها، ونطالب اتحاد الكرة بأن يحترمها أيضًا، وأن يعمل بناء على ذلك».

واستطرد البيان «إدارة النادي الأهلي تلقت رسالة رسمية يوم 15 أغسطس يطالب فيها اتحاد الكرة إرسال جوازات سفر الرياضيين محمد نشنوش وأنيس السلتو وكأنهما لا يعلمان أن فريقنا كان حينها ينتظر رحلة العودة من الدار البيضاء إلى تونس. ثم تسلمنا مراسلة عبر البريد الإلكتروني يوم السبت 25 أغسطس قبل ساعات من سفر فريقنا الأول إلى العاصمة المصرية وأبلغنا الأمين العام أن جوازات سفر الرياضيين سترسل لهم بعد وصول الفريق إلى مصر لنتفاجأ بعدها بمنشور يتهم ويهدد بتسليط العقوبات على الرياضيين ومنشورآخر عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة ينقل تصريحات للمدرب عمروش وكأنه أصبح رئيسًا لهذا الاتحاد الفاشل متجاوزًا حدود اختصاصاته ليوزع الوطنية كيف يريد، واستباق اتحاد الكرة المهلة المحددة إنما يدل على نية اتحاد الكرة في إثارة البلبلة والفتن ومحاولة منه لتبرير فشله المستمر في إدارة شؤون المنتخبات الوطنية».

وأوضح «إننا نستغرب ونستهجن بشدة كل ما نشر في الصفحة الرسمية، خاصة وإن اتحاد الكرة أرسل السبت رسالة رسمية يطالب فيها إرسال جوازات سفر الرياضيين محمد نشنوش وأنيس سلتو محددًا أمس الأحد كمهلة نهائية، وهنا نستغرب استباق اتحاد الكرة المهلة التي حددها ونستغرب عدم الرد على مراسلة النادي الأهلي التي طالب فيها بإعفاء اللاعبين نظرًا لالتزام فريقنا الأول بمباراته أمام الوداد المغربي، ونستغرب كذلك التضارب بين ما نشر على الصفحة الرسمية ورسالته الرسمية للاتحاد العربي مطالبًا إياه بتأجيل مباراة الأهلي والوداد. فإذا كان اتحاد الكرة استبدل لاعبي الأهلي، لماذا يطالب بالتأجيل وإدارة الأهلي لم تطلب منه ذلك؟».

واختتم البيان «نؤكد للجمهور الليبي عامة وجمهور الزعيم على وجه الخصوص أنه لا صحة لما نشر عن أن اللاعبين المحترفين أرسلا جوازات سفرهما، وأن ذكر هذه المغالطات ما هو إلا لتبرير فشل لجنة المنتخبات المتكرر، وآخرها كان عجزها عن تنظيم معسكر يرتقي لأن يطلق عليه هذه التسمية. كما نؤكد أن لاعبي الأهلي سيلتحقان في الوقت الذي حددته القوانين الدولية» ..