مهرجان للفروسية الشعبية بمنطقة الحنيوة سرت

مهرجان سابق في الفروسية بليبيا (بوابة الوسط- أرشيف)



شهدت منطقة الحنيوة شرق سرت مهرجان الفروسية الشعبية، الأحد، بمشاركة أندية الفرسان الشعبيين سرت وإهراوة، برعاية الاتحاد الفرعي للفروسية بسرت.

من جانبه قال رئيس الاتحاد الفرعي للفروسية في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»: «المهرجان شارك فيه أكثر من ثمانين فارسًا شعبيًا على صهوات جيادهم الأصيلة».



وتم خلال المهرجان استعراض للفرسان الشعبيين من مختلف الأندية وسط ساحة الملعب الشعبي المخصص، كذلك استعراض الفرسان على شكل عقود لكل نادٍ شعبي للفروسية.

تخلل المهرجان أهازيج شعبية وقصائد شعبية قدمها شعراء من سرت تغنوا بالفارس الشعبي وحبهم لمدينتهم سرت.