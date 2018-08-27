فتح باب التسجيل للاعبي الكرة الطائرة في الموسم الجديد

جانب من منافسات الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الطائرة، طارق صولة، فتح باب تسجيل للرياضيين في مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2018/ 2019.

ويأتي التسجيل بخصوص مسابقات الفئات السنية والدرجة الثانية ويتواصل حتى انتهاء المسابقات على مستوى الاتحادات الفرعية، أما تسجيل الرياضيين المحليين في مسابقة الدرجة الأولى فسيتواصل حتى 15 أكتوبر المقبل.

وفيما يخص تسجيل اللاعبين المحترفين الأجانب فكشف صولة عن أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعبين محترفين، وأن باب التسجيل للمحترفين سيتواصل حتى بداية يناير المقبل بحسب إجراءات التسجيل المتبعة بالمنظومة الدولية.