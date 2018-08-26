السلة الليبية تسترد هيبتها وتقترب من التأهل في أفريقية مالي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 26 أغسطس 2018, 09:04 مساء
فرحة لاعبي المنتخب الليبي بعد الفوز على أوغندا في أفريقية السلة للشباب 26 أغسطس 2018 (صفحة اتحاد السلة)

استرد المنتخب الوطني لكرة السلة، تحت 18 سنة، هيبة السلة الليبية، بفوزه اليوم على المنتخب الأوغندي بنتيجة 60 - 57، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة أفريقيا لكرة السلة للناشئين، التي تستضيفها مالي خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل.

ويحتاج المنتخب إلى الفوز في مباراة واحدة من المباراتين المتبقيتين له، مع منتخبي مالي وغينيا، ليحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، حيث يتأهل 4 منتخبات عن كل مجموعة.

يذكر أن المنتخب كان قد خسر في المباراتين السابقتين أمام منتخب مصر ومنتخب الكونغو، ويلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من مالي، البلد المنظم، ومصر وغينيا وأوغندا والكونغو الديمقراطية.

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