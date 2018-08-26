الاتحاد ينذر الأندية الليبية بثلاثية الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أغسطس 2018, 08:47 مساء
من تدريب الاتحاد بمعسكر تونس (صفحة الاتحاد)

حقق فريف الكرة بنادي الاتحاد، فوزًا مهمًّا على الملعب الأفريقي التونسي بنتيجة 3-1، اليوم ضمن معسكر الإعداد الذي يقيمه الفريق بعين دراهم التونسية، استعدادًا للموسم الجديد.

وتأتي أهمية لقاء اليوم، أن الاتحاد خاضه دون لاعبيه الدوليين الذين انخرطوا ضمن معسكر المنتخب الوطني الذي بدأ في القاهرة اليوم، قبل مواجهة جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم في الثامن من سبتمبر المقبل.

وبهذا الفوز يكون «العميد» وجه إنذارًا مبكرًا لفرق الدوري الليبي، بعد أن تناوب على تسجيل الثلاثية، عمران سالم «هدفان» وأكرم الزوي، ويشرف على فريق الاتحاد، الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 14 سبتمبر المقبل، وينافس فيه العميد في 4 بطولات «السوبر المحلي والدوري الممتاز وكأس ليبيا وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية».

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