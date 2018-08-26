الأخضر يضغط على الأهلي بنغازي بسبب بو دبوس

إبراهيم بودبوس «يمين» في احدى مباريات الأهلي بنغازي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت إدارة نادي الأهلي بنغازي، تلقيها عرضًا من نظيرتها في نادي الأخضر، للحصول على خدمات اللاعب إبراهيم بو دبوس، للموسم المقبل.

ووفقًا لما نشرته إدارة الأهلي بنغازي على صفحة النادي الرسمية، أبدى إبراهيم بو دبوس رغبته خوض تجربة جديدة خارج أسوار النادي الأهلي، ولا يزال الأمر في مرحلة التفاوض.

يشار إلى أن هذا العرض يعد الثاني هذا الموسم بعد عروض اللاعب، أيمن إعمير ،الذي كان عديد الأندية ترغب في ضمه، إلى أن تم الاتفاق مع نادي الاتحاد المصراتي لانتقال اللاعب إلى صفوفه بعد موافقة النادي الأهلي واللاعب.

وفي السياق ذاته، أعلنت إدارة قطاع كرة القدم تمسكها بجميع اللاعبين الذين تربطهم بالنادي عقود، وأنها غير مستعدة للدخول في مفاوضات من أجل الاستغناء عنهم، إلا إذا كانت رغبة اللاعب في عدم الاستمرار في صفوف الأهلي بشكل رسمي.

