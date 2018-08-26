أهلي طرابلس يصل إلى القاهرة

نشنوش «يمين» وسلتو، أثناء وصول بعثة فريق الأهلي طرابلس إلى القاهرة (صفحة الأهلي)

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي أهلي طرابلس، إلى القاهرة، بعد ظهر اليوم، للدخول في معسكر خارجي استعدادًا للقاء الوداد البيضاوي بالمغرب في ذهاب منافسات دور الـ 32 من بطولة الأندية العربية، التي ستقام في المغرب منتصف شهر سبتمبر المقبل، حسب تسريبات عن الموعد غير المحدد بعد.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي ثلاث مباريات ودية بالقاهرة، خلال المعسكر الذي يقوده المدرب المصري، إيهاب جلال.

وتلقت إدارة الأهلي طرابلس، اليوم، خطابًا من الاتحاد العربي لكرة القدم، يعلن فيه وجوب إقامة المباراة المؤجلة بين الأهلي طرابلس والوداد، قبل يوم 20 من سبتمبر المقبل.

