تواصل أعمال الصيانة بملاعب سرت

ملاعب سرت تشهد أعمال صيانة (صفحة المجلس البلدي عبر «فيسبوك»)

تتواصل أعمال الصيانة والتجهيز بالمدينة الرياضية في سرت، حيث بدأ العشب الخاص بالملعب الرئيس في النمو، بعدما نصحت اللجنة الفنية الخاصة بالمدينة عدم تغيير العشب المستخدم كونه من النوعية الممتازة، وفقًا لما ذكرته صفحة المجلس البلدي بسرت عبر «فيسبوك»، الأحد.

في الوقت نفسه باشرت لجنة زيارة ملاعب المنطقة الغربية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، واطلاعها على مدى جاهزية الملاعب من أجل اعتمادها لاستقبال مباريات الموسم الرياضي الجديد 2018 / 2019.

بدأت اللجنة زياراتها ملاعب الاتحاد الفرعي بمصراتة بداية من ملعب نادي الاتحاد المصراتي وملعب نادي السويحلي، ثم ملعب المدينة الرياضية ومنها إلى ملاعب الخمس وزليتن وترهونة.

ملاعب سرت تشهد أعمال صيانة (صفحة المجلس البلدي عبر «فيسبوك»)

ملاعب سرت تشهد أعمال صيانة (صفحة المجلس البلدي عبر «فيسبوك»)