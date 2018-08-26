«عمروش» يهدد هؤلاء في المنتخب الليبي قبل السفر لمصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 26 أغسطس 2018, 02:52 مساء
المدير الفني لمنتخب ليبيا عادل عمروش (أرشيفية : الإنترنت)

أكد المدير الفني لمنتخب ليبيا الوطني الأول لكرة القدم، عادل عمروش،أن معسكر القاهرة يأتي استكمالاً للتحضيرات التي بدأها المنتخب في معسكره الماضي بتونس.

وشدد عمروش على ضرورة التزام جميع اللاعبين الذين شملتهم القائمة الأخيرة بالحضور اليوم الأحد والسفر مع البعثة إلى معسكر مصر.

وأكد أن أي لاعب يتخلف عن الحضور سيتم حرمانه من اللعب مع المنتخب الوطني طيلة فترة تواجده على رأس الجهاز الفني.

واعتبر عمروش أن الالتزام واحترام المواعيد والانضباط هي أساس النجاح في أي عمل، ولا يمكن أن يسمح بغير ذلك.

وسوف تتوجه بعثة المنتخب الوطني الأول، اليوم الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة للدخول في معسكر تدريبي يتواصل حتى الثاني من سبتمبر المقبل، وذلك ضمن الاستعدادات للمباراة التي ستجمعه بمستضيفه منتخب جنوب أفريقيا في الثامن من سبتمبر المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية 2019.

المنتخب سيتحول بعد انتهاء معسكر القاهرة إلى مدينة جوهانسبرج مطلع سبتمبر ليواصل تدريباته بأحد ملاعبها لمدة ثلاثة أيام، ثم يتوجه بعدها إلى مدينة دربن التي ستحتضن المباراة المرتقبة بين ليبيا وجنوب أفريقيا.

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