لجنة زيارة ملاعب المنطقة الغربية تبدأ المهمة

ملاعب المنطقة الغربية في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

باشرت لجنة زيارة ملاعب المنطقة الغربية بالاتحاد الليبي لكرة القدم، السبت، اطلاعها على مدى جاهزية الملاعب من أجل اعتمادها لاستقبال مباريات الموسم الرياضي الجديد 2018 / 2019.

بدأت اللجنة زياراتها لملاعب الاتحاد الفرعي بمصراتة بداية من ملعب نادي الاتحاد المصراتي وملعب نادي السويحلي ثم ملعب المدينة الرياضية ومنها إلى ملاعب الخمس وزليتن وترهونة.

وستواصل اللجنة الأسبوع الجاري زياراتها لكل ملاعب المنطقة الغربية من أجل الوقوف على مدى جاهزيتها لمسابقات الموسم الرياضي الجديد.

ومن المعلوم أن اللجنة المكلفة بملاعب المنطقة الشرقية كانت أنهت زياراتها لكل الملاعب قبل أيام.