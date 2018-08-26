«كيك بوكسينغ» ليبيا في انعقاد دائم

منافسات الكيك بوكسينغ الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

عقدت لجنة المنتخبات التابعة للجنة الفنية بالاتحاد العام للاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ اجتماعها بالمقر الرئيس، السبت، بحضور الأمين العام، ورئيس الاتحاد المكلف حسين الفروج، ورئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد ومدرب نادي زناتة علي الهرام والمدربين محمد حسين من نادي القرقني، وينوب كذلك عن نادي المدينة بنغازي والمدرب عصام الجلاصي من صالة التيتانيوم وعصام اقوا مدرب عن الصالة الأولمبية، والمدرب رضا دوا مدرب نادي أبوسليم.



وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية تشكيل منتخب ليبيا للكيك بوكسينغ المشارك في بطولة الجزائر، واتفق الحاضرون على اختيار 3 رياضيين من كل نادٍ وتحديد 15 سبتمبر المقبل موعدًا للبدء في معسكر إعداد المنتخب على أن تتم التصفية في المعسكر لتمثيل ليبيا في بطولة الجزائر خلال شهر أكتوبر المقبل.

واتفق الحاضرون على الاجتماع السبت المقبل بصالة الاتحادات الرياضية، وسيضم الاجتماع جميع الرياضيين الذين تم اختيارهم لدخول معسكر إعداد المنتخب، على أن يخضع اللاعبون للوزن خلال يوم الاجتماع لتحديد الألعاب التي سيتم توزيعها في البطولة.

من جانبه تم تكليف على الهرام بالإشراف على معسكر الإعداد واختيار المدربين في الألعاب المحددة بالبطولة.