«العلم» سلاح اللجنة التيسيرية للتايكواندو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 26 أغسطس 2018, 02:26 مساء
جانب من اجتماع اللجنة التسييرية للتايكواندو (إنترنت)

عقدت اللجنة التسييرية للتايكواندو الموازية للاتحاد الليبي للعبة اجتماعًا بصالة نادي بالخير الرياضي، السبت، بحضور رئيس اللجنة الخبير الدولي السنوسي عامر وأعضاء اللجنة واللجان العاملة الفنية.

وافتتح الاجتماع بكلمة رئيس اللجنة السنوسي عامر، وتطرق من خلالها إلى نجاح بطولة ليبيا بمصراتة، التي لاقت نجاحًا كبيرًا بمشاركة عدد سبعة وعشرين ناديًا رياضيًا على مدن ليبيا كافة تحت رعاية مجلس الرياضة مصراتة.

تم خلال الاجتماع مناقشة الإيجابيات التي حققتها البطولة والعمل على تفادي بعض السلبيات مستقبليًا مع تشكيل لجان فنية تضم في عضويتها خبراء اللعبة والمؤسسين لها ومهندسين ودكاترة ولاعبي المنتخب السابقين على مستوى ليبيا للاستفادة من خبراتهم وضمهم في عضويتها، من أجل تطوير اللعبة بأسلوب علمي وفقًا لمعايير محددة في علم الإدارة والتي تفتقرها العديد من الاتحادات.

أيضًا تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات لبطولة توباكتس التي ستقام بمدينة مصراتة نهاية شهر سبتمبر المقبل، وبطولة بنغازي خلال شهر أكتوبر المقبل، وبطولة السرايا بطرابلس في النصف الثاني من أكتوبر، وبطولة الاستقلال خلال شهر ديسمبر المقبل.

وركز الحاضرون في الاجتماع على ضرورة إقامة دورات إنعاش للحكام والمدربين خلال البطولات.

يشار إلى أن اللجنة التسييرية للعبة التايكواندو لجنة مستقلة عن الاتحاد الليبي للتايكواندو، وهي جسم موازٍ وتضم أكثر من 27 ناديًا حاليًا.

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