نشاط كبير في التايكواندو الليبي على جسر الخلافات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 26 أغسطس 2018, 01:40 مساء
جانب من اجتماع اللجنة التسييرية للتايكواندو (المركز الإعلامي)

عقدت اللجنة التسييرية للعبة للتايكواندو اجتماعًا لوضع البرنامج الجديد الذي سيكون متنوعًا وفيه زخم من الأنشطة.

وأعلن عضو التسييرية، محمد بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الأحد أن الاجتماع عقد برئاسة الخبير الدولي السنوسي عامر بصفته رئيس اللجنة، وأن نجاح بطولة مصراتة الأخيرة كان حافزًا لإقامة المزيد من البطولات.

وأضاف بيت المال أنه ستتم إقامة بطولة بنغازي في أكتوبر المقبل وبعدها بطولة السرايا بطرابلس في الشهر نفسه، وكذلك عرض برنامج الشركات الراعية مستقبلاً لنشاط اللعبة، كما تمت مناقشة تشكيل اللجنة الإعلامية والمسابقات.

اللجنة التسييرية أصبحت واقعًا في الرياضة بعد تعذر التوصل مع اتحاد التايكواندو الذي وضع جسورًا من الخلافات العميقة مع التسييرية.

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